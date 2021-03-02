Евросоюз ввел санкции против глав СКР, ФСИН, ГП и Росгвардии

Новые ограничительные меры связаны с ситуацией вокруг Алексея Навального

В Официальном журнале Евросоюза опубликовали список из четырех российских граждан, попавших под новые ограничительные меры со стороны ЕС.

Это генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Вводятся санкции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, которому в начале февраля заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Запад считает заключение оппозиционера неправомерным, Москва же называет такую реакцию из-за рубежа вмешательством в дела суверенного государства.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что новые меры со стороны ЕС не останутся без ответа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"