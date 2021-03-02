Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах

Жизнь людей в этих регионах не должна быть критически завязана лишь на одну отрасль

Развитие угольной промышленности обсудил во вторник Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства, главами регионов и представителями бизнеса.

Президент отметил, что эта отрасль является одной из ключевых в отечественном топливно-энергетическом комплексе и имеет важное значение для социально-экономического развития России.

Владимир Путин напомнил, что в стране сейчас пять угольных регионов, в них проживают 11 миллионов человек, передает "ТВ Центр". С 2017 года добыча топлива стабильно превышает 400 миллионов тонн в год. Значительная его часть поставляется за рубеж. Основной грузопоток идет в Азиатско-тихоокеанский регион. При этом в АТР есть и дополнительная потребность в угле, которую могли бы покрыть российские компании, но для этого необходимо расширять возможности Транссиба и БАМА.

По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по развитию этих магистралей, а в угледобывающих регионах - таких, как Кузбасс - обратить особое внимание на диверсификацию экономики.

"Нужно добиться опережающего развития других секторов промышленности, сферы услуг и тем самым обеспечить устойчивость региональных рынков труда, чтобы жизнь людей не была критически завязана лишь на одну только отрасль. Прошу правительство определить целевые параметры и внимательно контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах. Своевременно всё нужно делать. Особое внимание прошу уделить созданию рабочих мест в неугольных секторах экономики, шире привлекать частные инвестиции. Компании, работающие в отрасли, не против, как мы сейчас слышали. Как уже отметил, важно, чтобы на развитие неугольных секторов экономики, таких регионов, как Кузбасс, например, направлялись доходы от экспорта угля", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"