США вслед за ЕС объявили о новых антироссийских санкциях

Они касаются семи "высокопоставленных представителей российских властей"

Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом вводят новые санкции против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление администрации президента США.

Ограничительные меры затронут "семь высокопоставленных представителей российских властей". Кроме того, Штаты ужесточают ограничения на экспорт в Россию и вносят в черный список 14 институтов. Девять из них - российские, три - немецкие, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом.

"Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики", - говорится в сообщении.

Америка также считает, что к инциденту с оппозиционером, в результате которого он был госпитализирован в немецкую клинику, причастна ФСБ. Доказательств этого не приводится.

Не уточняется также, кто именно оказался по новыми санкциями США. Вместе с тем в Белом доме подчеркнули, что администрация президента Джо Байдена стремится к стабильности и предсказуемости в отношениях с Россией, но не намерена производить их перезагрузку.

Ранее во вторник ограничения ввел Европейский союз. Меры были приняты в отношении генерального прокурора России Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова и главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. Эти санкции связаны с тем, что в ЕС считают неправомерным замену блогера условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Москва не раз подчеркивала, что в деле о якобы имевшем место "отравлении" Навального наблюдается множество белых пятен. Как заявляли в Министерстве иностранных дел, немецкая прокуратура отказалась делиться с Россией результатами расследования, при этом российские врачи не обнаружили в анализах блогера следов отравляющих веществ.

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