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Рудковская раскритиковала идею национального отбора на "Евровидение"

17:17
  • вторник
  • 02 марта 2021

В нем нет необходимости, уверена продюсер

Яна Рудковская предложила не проводить национальный отбор на конкурс "Евровидение" и отправить на шоу в Роттердам группу Little Big. У музыкантов, с работами которых уже знакома европейская аудитория, больше шансов победить, считает продюсер.

"Группа Little Big очень популярна во многих странах, поэтому мне непонятно, почему их могут не отправить. По-моему, было бы логичнее просто отправить их. Я не считаю их фриками. Они очень модные стильные ребята", - заявила Рудковская в беседе с изданием Газета.Ru.

Ранее Первый канал объявил, что в этом году отбор на "Евровидение" будет открытым. Исполнителя, который представит Россию на конкурсе в мае этого года в Нидерландах, выберут зрители. Национальный отбор состоится 8 марта. Специальное шоу будут транслировать в прямом эфире.

Ранее организаторы международного конкурса "Евровидение" утвердили сокращенный сценарий его проведения в 2021 году. Команды каждой страны должны будут ехать в меньшем составе, чем обычно.

Кроме того, ограничено число журналистов, которые смогут присутствовать на мероприятии. Решение о присутствии публики пока не принято. Конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая.

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