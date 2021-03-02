Мэра Томска освободили под домашний арест

Недавно он перенес операцию

Мэр Томска Иван Кляйн отпущен Советским районным судом города из СИЗО под домашний арест, сообщила ТАСС его адвокат.

"Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев", - сказала Марина Вихлянцева.

Она уточнила, что подсудимый сейчас находится в НИИ онкологии после перенесенной операции, 25 февраля ему удалили опухоль почки и надпочечника.

Кляйна подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий на сумму не менее 11 миллионов рублей. Свою вину мэр отрицает.

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