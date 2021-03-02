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Мэра Томска освободили под домашний арест

17:29
  • вторник
  • 02 марта 2021

Недавно он перенес операцию

Мэр Томска Иван Кляйн отпущен Советским районным судом города из СИЗО под домашний арест, сообщила ТАСС его адвокат.

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"Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев", - сказала Марина Вихлянцева.

Она уточнила, что подсудимый сейчас находится в НИИ онкологии после перенесенной операции, 25 февраля ему удалили опухоль почки и надпочечника.

Кляйна подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий на сумму не менее 11 миллионов рублей. Свою вину мэр отрицает.

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