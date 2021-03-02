В Госдуме назвали противоправными новые санкции ЕС

Это еще один шаг в цепи провокаций

Как заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, новые персональные санкции в отношении России со стороны Европейского союза - противоправное и бесполезное решение, являющееся еще одним шагом в цепи провокаций Запада для очернения страны.

"Они вновь идут на нанесение еще одного удара по сотрудничеству России с ЕС по надуманному поводу", - уточнил депутат, которого цитирует ТАСС.

По словам Слуцкого, Москва ответит на этот выпад. "Остается только сожалеть, что в итоге все это может привести к деградации отношений", - заключил председатель комитета.

Во вторник Евросоюз внес в черный список генерального прокурора Игоря Краснова, руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

По мнению ЕС, все вышеперечисленные ответственны за "неправомерный" обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному. Москва не раз подчеркивала, что решение суда не подлежит обсуждению, тем более - со стороны стран Запада.

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