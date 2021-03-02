Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Советник главы Роскосмоса будет находиться под стражей до 7 мая

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 мая арест Ивану Сафронову. Советник главы Роскосмоса обвиняется в госизмене, передает ТАСС.

Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.

ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

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