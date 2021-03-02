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Папа Римский заявил об опасности нового Всемирного потопа

18:06
  • вторник
  • 02 марта 2021

Все дело в глобальном потеплении

Папа римский Франциск заявил, что человечество ждет новый Всемирный потоп, если мировые страны не предпримут мер для борьбы с глобальным потеплением, пишет газета Corriere della Sera.

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"Он случится, если мы продолжим идти тем же путем", - сказал понтифик.

По его словам, людям следует относиться с сочувствие к друг другу и мировым проблемам. Также Франциск призвал всех к благоразумию.

В марте 2020 года Папа Римский впервые в истории Ватикана проводил воскресную проповедь по видеотрансляции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Итальянские власти настояли на том, чтобы на площади при этом собралось как можно меньше верующих.

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