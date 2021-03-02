Ученые назвали опасную для сердца пищевую привычку

К выбору диеты стоит подходить с осторожностью

Ученые из Университета Рединга пришли к выводу, что заболевания сердца могут быть связаны с диетой с высоким содержанием жиров. Об этом пишет портал MedicalXpress.

Исследования проводили на мышах. Часть грызунов получали 45% калорий за счет жира, 20% из белка, 35% - из углеводов. Было замечено, что сверхактивность белка Nox2 наблюдается при диете с высоким содержанием жиров. Это приводит к тому, что клетки сердца становятся в 1,8 раза больше.

В дальнейшем специалисты намерены провести ее ряд исследований по этой теме.

Ранее предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что полуфабрикаты и фастфуд крайне вредны для сердца. Итогом их частого употребления станут атеросклероз, инфоаркты и инсульты.

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