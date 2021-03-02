В материалах дела он фигурирует под псевдонимом, сообщил адвокат обвиняемого в госизмене

Адвокат Иван Павлов рассказал, что в деле обвиняемого в госизмене советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова появился секретный свидетель. В материалах дела этот человек фигурирует под псевдонимом.

"Следствие не уведомляет нас о своих планах и не проводит особых следственных действий. Единственное, что мы знаем - в деле Сафронова появился секретный свидетель, который проходит в деле под псевдонимом", - сказал защитник Сафронова (цитата по ТАСС).

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в газете "КоммерсантЪ", передал секретную информацию спецслужбам Чехии.

Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью, однако следствие это отрицает.

Ранее во вторник суд продлил арест Сафронова до 7 мая.

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