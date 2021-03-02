ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Австрии после прививки Pfizer скончался 41 человек

18:41
  • вторник
  • 02 марта 2021

Власти страны отрицают связь этого с вакциной

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии подготовило доклад по безопасности за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021-го, в котором говорится о 41 случае смерти людей, произошедших после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer - BioNTech. Об этом пишет ТАСС.

США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами
Коронавирус в России: в регионах продолжается массовая вакцинация

Как уточняется в докладе, у 11 из умерших прививка пришлась на время инкубационного периода заболевания, 19 ранее имели серьезные заболевания. Информация по остальным скончавшимся уточняется.

"Пока нет фактов связи с вакциной", - сказано в документе.

Ранее десятки медиков в Одессе пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после прививки препаратом от шведско-британской компании AstraZeneca. Вакцинацию прошли около 60 врачей и медсестер - на следующий день почти половина почувствовала сильное недомогание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.