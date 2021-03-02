В Австрии после прививки Pfizer скончался 41 человек

Власти страны отрицают связь этого с вакциной

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии подготовило доклад по безопасности за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021-го, в котором говорится о 41 случае смерти людей, произошедших после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer - BioNTech. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется в докладе, у 11 из умерших прививка пришлась на время инкубационного периода заболевания, 19 ранее имели серьезные заболевания. Информация по остальным скончавшимся уточняется.

"Пока нет фактов связи с вакциной", - сказано в документе.

Ранее десятки медиков в Одессе пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после прививки препаратом от шведско-британской компании AstraZeneca. Вакцинацию прошли около 60 врачей и медсестер - на следующий день почти половина почувствовала сильное недомогание.

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