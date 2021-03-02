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В ЕС сообщили о новой программе экономической поддержки Донбасса

18:49
  • вторник
  • 02 марта 2021

Она стартует уже в этом году

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что уже в этом году Евросоюз начинает новую программу экономической поддержки Донбасса.
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"В этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе", - приводит слова Мишеля ТАСС.

Он добавил, что включать в себя программа будет в том числе и финансирование контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения.

Всего за период с 2014 по 2020 год Украина получила от ЕС пять программ макрофинансовой помощи на общую сумму в 4,41 миллиарда евро.

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