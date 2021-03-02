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"С возрастом у нее стала прогрессировать детская ранимость": Хаматова - о конфликте с Волчек

19:11
  • вторник
  • 02 марта 2021

Актриса уверена, что покойная худрук театра поверила в слухи

Актриса Чулпан Хаматова впервые прокомментировала конфликт с бывшим худруком театра "Современник" Галиной Волчек. Как отмечает kp.ru, Хаматова никогда не говорила на эту тему при жизни худрука.

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"То, что Волчек говорила, мне было стыдно слушать. Понятно, что это оказались собранные сплетни и слухи. Мы действительно планировали поехать в Латвию - репетировать спектакль "Горбачев". Но это было не в тот момент, когда я не работала, а гораздо позже. Кто-то ей донес, и она расстроилась", - заявила Хаматова.

Конфликт между худруком "Современника" и актрисой произошел в 2018 году. Тогда Хаматова попросила Волчек освободить ее на время от участия в постановке. Вскоре до худрука стали доходить слухи, что актриса якобы выходит на сцену в других театрах.

"У Галины Борисовны с возрастом ранимость детская стала прогрессировать. Вот ткнешь, а там не просто синяк, а уже гематома, рана кровоточащая", - поделилась Хаматова в интервью Надежде Стрелец.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 года в столичной больнице. Ей было 86 лет.

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