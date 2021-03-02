"С возрастом у нее стала прогрессировать детская ранимость": Хаматова - о конфликте с Волчек

Актриса уверена, что покойная худрук театра поверила в слухи

Актриса Чулпан Хаматова впервые прокомментировала конфликт с бывшим худруком театра "Современник" Галиной Волчек. Как отмечает kp.ru, Хаматова никогда не говорила на эту тему при жизни худрука.

"То, что Волчек говорила, мне было стыдно слушать. Понятно, что это оказались собранные сплетни и слухи. Мы действительно планировали поехать в Латвию - репетировать спектакль "Горбачев". Но это было не в тот момент, когда я не работала, а гораздо позже. Кто-то ей донес, и она расстроилась", - заявила Хаматова.

Конфликт между худруком "Современника" и актрисой произошел в 2018 году. Тогда Хаматова попросила Волчек освободить ее на время от участия в постановке. Вскоре до худрука стали доходить слухи, что актриса якобы выходит на сцену в других театрах.

"У Галины Борисовны с возрастом ранимость детская стала прогрессировать. Вот ткнешь, а там не просто синяк, а уже гематома, рана кровоточащая", - поделилась Хаматова в интервью Надежде Стрелец.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря 2019 года в столичной больнице. Ей было 86 лет.

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