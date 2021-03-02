Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолеты

Чтобы проводить совместные дежурства

В Белоруссии для совместного дежурства могут использоваться российские самолеты, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания о военном сотрудничестве с Россией. Так, по словам главы государства, уже было во время чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 году.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Он добавил, что Минск продолжит координировать с Москвой внешнюю политику и вопросы обороны. Такие же отношения между странами должны быть выстроены и в экономике, чтобы "не дергаться" по поводу западных санкций.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить комплектующие и узлы для российских среднемагистральных самолетов. Минск может заняться и обслуживанием лайнеров, отметил белорусский президент.

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