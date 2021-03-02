ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолеты

19:03
  • вторник
  • 02 марта 2021

Чтобы проводить совместные дежурства

В Белоруссии для совместного дежурства могут использоваться российские самолеты, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания о военном сотрудничестве с Россией. Так, по словам главы государства, уже было во время чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 году.

Путин позитивно оценил итоги встречи с Лукашенко
"Была и будет": Лукашенко назвал Россию союзником Белоруссии

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Он добавил, что Минск продолжит координировать с Москвой внешнюю политику и вопросы обороны. Такие же отношения между странами должны быть выстроены и в экономике, чтобы "не дергаться" по поводу западных санкций.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии производить комплектующие и узлы для российских среднемагистральных самолетов. Минск может заняться и обслуживанием лайнеров, отметил белорусский президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Су-27 ВКС России
Истребитель Су-27 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.