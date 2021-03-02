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В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией

19:34
  • вторник
  • 02 марта 2021

С инициативой выступили социал-демократы

Входящая в коалиционное правительство Германии партия социал-демократов представила проект предвыборной программы, в котором, в частности, предлагается частично облегчить визовый режим с Россией.

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"Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией является межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать", - сказано в тексте.

Социал-демократы добавили, что для снятия напряженности с Москвой необходимо вести диалог, это будет в интересах всех сторон. Обсуждать необходимо, к примеру, контроль над вооружениями, защиту климата и развитие энергетики.

Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что трансатлантическое пространство должно иметь в отношениях с Россией общую повестку. Различия во мнениях, подчеркнула канцлер, должны четко обозначаться, как и предложения о сотрудничестве.

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