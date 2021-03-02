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Названы самые важные решения властей России в период пандемии

19:56
  • вторник
  • 02 марта 2021

Их перечислил глава Счетной палаты Алексей Кудрин

В период пандемии случился беспрецедентный кризис, потребовавший от российского правительства быстрых и серьезных мер, отметил в беседе с ТАСС глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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По его словам, особенно важными решениями властей стали адресная социальная поддержка, снижение налогов по страховым взносам для бизнеса, реформа институтов развития и перезапуск нацпроектов.

"Лично для меня очень важно, что правительство уделяет особое внимание вопросам борьбы с бедностью и существенному снижению ее уровня в России", - уточнил бывший министр финансов.

Он добавил, что все перечисленное сыграет важную роль в достижении национальных целей.

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