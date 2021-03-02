На Камчатке посчитают белоплечих орланов

Ежегодно в Южно-Камчатском заказнике на зимовку собирается несколько сотен этих птиц

В Южно-Камчатском заказнике решили пересчитать белоплечих орланов. Задача не из легких, ведь они прилетают туда лишь на зимовку, но крайне важная для изучения этих редких птиц.

Лодка свободно движется по Курильскому озеру, мотор шумит, а орланы даже бровью не ведут. Поглядывают искоса, будто знают, что сейчас люди их спокойно пересчитают, и на этом успокоятся. Мощные, сильные птицы. Размах крыла – до двух с половиной метров. Они каждый год прилетают именно сюда, в Южно-Камчатский заказник, чтобы провести спокойную сытную зиму. Нерестящейся нерки на всех хватает – и на птиц, и на медведей с лисицами.

"Ежегодно в Южно-Камчатском заказнике на зимовку собирается несколько сотен этих птиц. И изучение этих видов на зимовке является очень важным для изучения биологии вида, потому что они находятся в критических для себя условиях", - сообщила Дарья Паничева, начальник научного отдела ФГБУ "Кроноцкий заповедник".

Критические условия – это холод, снег и порывистый ветер. Учёные испытали всё это на себе. Два кольцевых исследования – это более 100 километров вдоль берега, на обледеневшей лодке, чтобы не просто учесть каждую птицу, но и определить возраст по оперению. Плюс 25 километров пешком. Вдоволь наобщавшись с пернатыми, люди поняли: этот редкий вид - хищники-интеллигенты. В любой сложной ситуации берегут нервы и силы.

"Где-то 10-15 минут орлан всего лишь в день летает. Как и мы, люди, мы редко бегаем. Мы ходим в режиме энергосбережения. Они очень терпимо относятся к присутствию человека. Если понимают, что да, ты целенаправленно к нему движешься, тут же осматривается и улетает. Но недалеко", - рассказал Мирослав Бабушкин, заместитель директора по научной работе Дарвинского государственного заповедника.

Последний полноценный учёт белоплечих орланов проводился здесь полвека назад. Нынешние исследования привели учёных в изумление. Каждую зимовку картина повторяется. Одни и те же птицы сидят на одних и тех же ветках.

"Есть хорошие зимовки на северных островах Японии, но большинство птиц всё-таки зимует здесь, у нас. И, я надеюсь, мы в дальнейшем проведём исследования и покажем, что белоплечий орлан – он исконно обитатель Камчатки. А при условии, что их всего 4,5 тысячи пар на планете, из них 360 зимует на этом маленьком клочке земли – я считаю, что это очень уникальная территория, и её нужно ценить", - заключил Бабушкин.

Судя по идиллической картине на Курильском озере, орланы эту территорию уже оценили. И менять свою точку зрения не собираются.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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