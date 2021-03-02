В Пермском крае ищут убийцу женщины и двух ее детей

Инцидент произошел в поселке Октябрьский

Управление Следственного комитета по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту тройного убийства в поселке Октябрьский.

Инцидент произошел утром в частном доме. От полученных травм скончались женщина 1979 года рождения, ее дочь 2008 года рождения и сын 2004 года рождения.

Дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц с особой жестокостью.

Подозреваемому 40 лет. Его разыскивают. Подробности случившегося устанавливаются.

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