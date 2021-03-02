Тина Канделаки назвала детей хорошей мотивацией

Телеведущая показала фото с детьми от первого брака

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в соцсети фотографии двух своих детей от первого мужа – бизнесмена Андрея Кондрахина.

На снимке изображены сама Канделаки, ее 21-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий. "Два слова о моих главных жизненных приоритетах. Первое слово - это "Мелания", второе - "Леонтий", - написала Канделаки в инстаграме.

"Красавцы!" - отреагировала на снимок фигуристка Татьяна Навка. Ее поддержали подписчики Канделаки:

- Удивительные дети, голубоглазые у жгучей брюнетки! - Как на папу похожи. - Глаза вообще огонь.

"Да, я не забываю о себе и часто рассказываю вам про уход, карьерные достижения, свои личные взлеты и падения. При этом большей части того, чего я сумела добиться, не было бы без мотивации, связанной с моими детьми", - рассказала телеведущая.

Ранее Тина Канделаки призналась, что назвала свою дочь в честь топ-модели Мелании Кнавс, которую сегодня все знают как Меланию Трамп – супругу экс-президента США Дональда Трампа.

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