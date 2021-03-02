ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тина Канделаки назвала детей хорошей мотивацией

20:19
  • вторник
  • 02 марта 2021

Телеведущая показала фото с детьми от первого брака

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в соцсети фотографии двух своих детей от первого мужа – бизнесмена Андрея Кондрахина.

Канделаки пожаловалась на цензуру после интервью с Турчаком
Тина Канделаки о своем образе жизни: "Я словно робот"
"Будь ты проклят!" Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили

На снимке изображены сама Канделаки, ее 21-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий. "Два слова о моих главных жизненных приоритетах. Первое слово - это "Мелания", второе - "Леонтий", - написала Канделаки в инстаграме.

"Красавцы!" - отреагировала на снимок фигуристка Татьяна Навка. Ее поддержали подписчики Канделаки:

- Удивительные дети, голубоглазые у жгучей брюнетки!

- Как на папу похожи.

- Глаза вообще огонь.

"Да, я не забываю о себе и часто рассказываю вам про уход, карьерные достижения, свои личные взлеты и падения. При этом большей части того, чего я сумела добиться, не было бы без мотивации, связанной с моими детьми", - рассказала телеведущая.

Ранее Тина Канделаки призналась, что назвала свою дочь в честь топ-модели Мелании Кнавс, которую сегодня все знают как Меланию Трамп – супругу экс-президента США Дональда Трампа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Тина Канделаки
Тина Канделаки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.