Тина Канделаки назвала детей хорошей мотивацией

Телеведущая показала фото с детьми от первого брака
Телеведущая Тина Канделаки опубликовала в соцсети фотографии двух своих детей от первого мужа – бизнесмена Андрея Кондрахина.
На снимке изображены сама Канделаки, ее 21-летняя дочь Мелания и 19-летний сын Леонтий. "Два слова о моих главных жизненных приоритетах. Первое слово - это "Мелания", второе - "Леонтий", - написала Канделаки в инстаграме.
"Красавцы!" - отреагировала на снимок фигуристка Татьяна Навка. Ее поддержали подписчики Канделаки:
- Удивительные дети, голубоглазые у жгучей брюнетки!
- Как на папу похожи.
- Глаза вообще огонь.
"Да, я не забываю о себе и часто рассказываю вам про уход, карьерные достижения, свои личные взлеты и падения. При этом большей части того, чего я сумела добиться, не было бы без мотивации, связанной с моими детьми", - рассказала телеведущая.
Ранее Тина Канделаки призналась, что назвала свою дочь в честь топ-модели Мелании Кнавс, которую сегодня все знают как Меланию Трамп – супругу экс-президента США Дональда Трампа.
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