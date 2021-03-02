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В Австрии планируют наладить производство "Спутника V"

20:32
  • вторник
  • 02 марта 2021

Также рассматривается возможность закупки российского препарата

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что власти страны ведут с Россией переговоры относительно разработанной в центре Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V". Как напомнил политик, недавно он по телефону разговаривал на эту тему с Владимиром Путиным.

Путин обсудил с канцлером Австрии возможные поставки "Спутника V"
Канцлер Австрии решил привиться российским "Спутником V"

"Речь идет о двух вопросах. Во-первых, о потенциальной закупке вакцины в случае одобрения ЕМА. Во-вторых, о потенциальном сотрудничестве в производстве", - приводит слова Курца ТАСС.

Ранее, не дожидаясь одобрения европейского регулятора, "Спутник V" зарегистрировали в двух странах Евросоюза - Словакии и Венгрии.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Она одобрена для применения уже в 39-ти странах. Согласно результаты третьей фазы ее клинического исследования, опубликованным в журнале The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%.

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