Путин наградил представителя президента Конго орденом Дружбы

За вклад в развитие сотрудничества между двумя странами

Как сказано в опубликованном на официальном портале правовой информации указе, президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Жоли Франсуазу.

Награда была присвоена за ее вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Уточняется, что тем же указом российский лидер наградил нескольких российских медиков за заслуги в области здравоохранения. Наград были удостоены врачи региональных поликлиник и больниц.

Кроме того, ряду россиян были присвоены почетные звания заслуженных работников жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также нефтяной и газовой промышленности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"