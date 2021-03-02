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Путин наградил представителя президента Конго орденом Дружбы

20:47
  • вторник
  • 02 марта 2021

За вклад в развитие сотрудничества между двумя странами

Как сказано в опубликованном на официальном портале правовой информации указе, президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Жоли Франсуазу.

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Награда была присвоена за ее вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Уточняется, что тем же указом российский лидер наградил нескольких российских медиков за заслуги в области здравоохранения. Наград были удостоены врачи региональных поликлиник и больниц.

Кроме того, ряду россиян были присвоены почетные звания заслуженных работников жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также нефтяной и газовой промышленности.

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