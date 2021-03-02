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США ввели санкции против научных центров и сотрудников администрации президента

21:01
  • вторник
  • 02 марта 2021

Полный список опубликовал американский Минфин

Минфин США опубликовал новый антироссийский санкционный список. Ограничительные меры введены из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

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В перечень попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Россиян включили в санкционный список SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Также санкции введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

Ранее Евросоюз ввел санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии. В России уже пообещали ответить на недружественные шаги Запада.

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