Жертвами ДТП в Калифорнии стали 15 человек

Участником аварии стала перевозившая гравий фура

Как написала во вторник газета The New York Times, на юге штата Калифорния произошла крупная авария, унесшая множество жизней.

В материале уточняется, что автомобиль, в котором были 27 пассажиров, столкнулся с перевозившей гравий грузовой фурой. На месте погибли 14 человек.

Еще девять человек были госпитализированы, впоследствии один из них скончался. Официальных данных о причинах аварии пока нет.

Ранее во вторник стало известно, что в Боливии с обрыва в ущелье упал автобус. Подтверждена гибель 21 человека. Падение произошло с высоты 70 метров.

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