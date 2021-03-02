Жертвами ДТП в Калифорнии стали 15 человек

Участником аварии стала перевозившая гравий фура
Как написала во вторник газета The New York Times, на юге штата Калифорния произошла крупная авария, унесшая множество жизней.
В материале уточняется, что автомобиль, в котором были 27 пассажиров, столкнулся с перевозившей гравий грузовой фурой. На месте погибли 14 человек.
Еще девять человек были госпитализированы, впоследствии один из них скончался. Официальных данных о причинах аварии пока нет.
Ранее во вторник стало известно, что в Боливии с обрыва в ущелье упал автобус. Подтверждена гибель 21 человека. Падение произошло с высоты 70 метров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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