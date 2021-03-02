ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами ДТП в Калифорнии стали 15 человек

21:17
  • вторник
  • 02 марта 2021

Участником аварии стала перевозившая гравий фура

Как написала во вторник газета The New York Times, на юге штата Калифорния произошла крупная авария, унесшая множество жизней.

Тайгер Вудс не был пьян во время ДТП
В ДТП с автобусом в Египте пострадали шестеро россиян

В материале уточняется, что автомобиль, в котором были 27 пассажиров, столкнулся с перевозившей гравий грузовой фурой. На месте погибли 14 человек.

Еще девять человек были госпитализированы, впоследствии один из них скончался. Официальных данных о причинах аварии пока нет.

Ранее во вторник стало известно, что в Боливии с обрыва в ущелье упал автобус. Подтверждена гибель 21 человека. Падение произошло с высоты 70 метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ДТП в США
Последствия ДТП в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.