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Рогозин рассказал об украденном на Байконуре оборудовании

21:38
  • вторник
  • 02 марта 2021

СМИ писали, что детали исчезли со стартовой площадки № 110

Во вторник СМИ писали, что со стартовой площадки № 110 на космодроме Байконур украли детали с драгоценными редкоземельными металлами. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию, указав, что 110-я площадка находится в собственности Казахстана.

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"Суперсекретная электроника" - это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием", - приводит слова Рогозина РИА "Новости".

Объект, уточнил руководитель "Роскосмоса", подлежит утилизации после соответствующего решения Нур-Султана.

Россия арендует космодром вместе с городом Байконур у Казахстана до 2050 года. В 1980-х годах с площадки № 110 cтартовали корабль "Буран" и ракета "Энергия".

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