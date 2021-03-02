США решили больше не предоставлять помощь России

Речь в том числе о кредитах и военном финансировании

Во вторник Соединенные Штаты объявили о новых антироссийских санкциях, которые вводятся из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Под персональные ограничительные меры попали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и генпрокурор Игорь Краснов.

В Госдепартаменте, передает ТАСС, пояснили, что этим новые санкции не ограничиваются. США прекращают оказание России помощи, за исключением срочной гуманитарной. При этом Вашингтон отказывает Москве в предоставлении какой-либо финансовой поддержки, включая кредиты.

Кроме того, Штаты выводят Россию из списка стран, в которые разрешена продажа и экспорт вооружений. Также прекращаются любые программы иностранного военного финансирования с участием России.

Ограничения будут применены через 15 дней после соответствующего уведомления Конгресса. Сняты они могут быть не ранее, чем через 12 месяцев.

Прежде Евросоюз ввел санкции против глав СК, ФСИН и Росгвардии. Москва уже пообещала ответить на недружественные шаги Запада.

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