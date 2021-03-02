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ВОЗ спрогнозировала потерю слуха у четверти населения Земли

22:10
  • вторник
  • 02 марта 2021

Сотням миллионов людей понадобится лечение

К 2050 году почти 2,5 миллиарда человек, то есть четверть жителей Земли, либо полностью, либо частично утратят возможность слышать. Такой прогноз дала Всемирная организация здравоохранения.

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"Не менее 700 миллионов из них будут нуждаться в лечении и других услугах реабилитации, если не предпринять никаких действий", - сказано в докладе ВОЗ, на который ссылается ТАСС.

Эксперты заявили о необходимости инвестировать в расширение доступа населения к лечению. Каждый израсходованный на эти цели доллар, отметили в организации, принесет странам почти 16-кратную окупаемость.

В ВОЗ добавили, что в 78% стран с низкими доходами на миллион жителей приходится менее одного врача-отоларинголога. Почти 60% случаев потерю слуха у детей, уточнили в организации, можно предотвратить при помощи вакцинации от менингита и краснухи, а также раннего выявления отита.

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