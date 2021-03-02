ВОЗ спрогнозировала потерю слуха у четверти населения Земли

Сотням миллионов людей понадобится лечение

К 2050 году почти 2,5 миллиарда человек, то есть четверть жителей Земли, либо полностью, либо частично утратят возможность слышать. Такой прогноз дала Всемирная организация здравоохранения.

"Не менее 700 миллионов из них будут нуждаться в лечении и других услугах реабилитации, если не предпринять никаких действий", - сказано в докладе ВОЗ, на который ссылается ТАСС.

Эксперты заявили о необходимости инвестировать в расширение доступа населения к лечению. Каждый израсходованный на эти цели доллар, отметили в организации, принесет странам почти 16-кратную окупаемость.

В ВОЗ добавили, что в 78% стран с низкими доходами на миллион жителей приходится менее одного врача-отоларинголога. Почти 60% случаев потерю слуха у детей, уточнили в организации, можно предотвратить при помощи вакцинации от менингита и краснухи, а также раннего выявления отита.

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