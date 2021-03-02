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СКР проверит сообщения с призывами к суициду в TikTok

22:31
  • вторник
  • 02 марта 2021

Александр Быстрыкин поручил организовать доследственную проверку

Следственный комитет России проверит сообщения с призывами к суициду в соцсети TikTok. Председатель ведомства Александр Быстрыкин поручил организовать доследственную проверку.

"В последние дни февраля в социальных сетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой выявить организаторов распространения в соцсетях информации, призывающей несовершеннолетних к совершению суицида.

Ранее власти Москвы предупредили родителей о распространении призывов к детскому суициду в соцсети TikTok. Взрослых попросили провести беседы со своими детьми.

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