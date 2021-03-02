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"Синтезатор данных": миллиардер назвал главные профессии будущего

22:42
  • вторник
  • 02 марта 2021

Функциональное наполнение многих современных профессий изменится

Миллиардер Рубен Варданян, бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог", назвал в интервью РБК главные профессии будущего.

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Одной из них является "толмач" - человек, объясняющий специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом. По словам Варданяна, такой профессионал сможет собрать в одной комнате юриста, инженера и врача, а потом сделать так, чтобы они смогли вместе работать.

Еще одной профессией будущего Варданян назвал "синтезатора данных". Этот специалист должен будет оперировать большими объемами информации, анализировать ее и искать ей применение.

Кроме того, миллиардер предсказал появление "специалиста по взаимодействию талантливых людей", в которого трансформируется современный HR.

По мнению предпринимателя, у многих уже актуальных профессий в будущем изменятся названия, трансформироваться будет и функциональное наполнение.

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