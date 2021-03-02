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МИД назвал санкции США враждебным антироссийским выпадом

23:04
  • вторник
  • 02 марта 2021

И призвал "не играть с огнем"

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на новые ограничительные меры со стороны Вашингтона - Москва расценивает их как враждебный антироссийский выпад, передает ТАСС.

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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, мириться с ограничениями Москва не намерена и будет реагировать по принципу взаимности, но не обязательно симметрично.

В связи с новыми санкциями Россия призывает Соединенные Штаты "не играть с огнем", уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее во вторник США объявили о новых антироссийских санкциях из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Под персональные ограничительные меры попали, в частности, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов.

Кроме того, Вашингтон прекращает оказание России помощи, за исключением срочной гуманитарной. Также Штаты выводят Россию из списка стран, в которые разрешена продажа и экспорт вооружений. Прекращаются и любые программы иностранного военного финансирования с участием Москвы.

В США считают, что Навальный был отравлен ФСБ боевым веществом. Москва не раз подчеркивала, что российские специалисты не нашли в анализах блогера следов подобных веществ, при этом специалисты Германии, где оппозиционер проходил лечение, отказываются делиться с Россией результатами экспертиз, на которые ссылаются, говоря об "отравлении".

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