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Распространение хамских небылиц: как Европа оправдывает санкции против России

08:44
  • среда
  • 03 марта 2021

Европейские политики не могут не клеветать на Россию, считает Михаил Делягин

Как Запад объясняет решение о введении очередного пакета ограничений в отношении Москвы? До каких пор Брюссель и Вашингтон будут придерживаться политики ультиматумов? И стоит ли надеяться на возвращение западных партнеров к принципам диалога и обещанной американским президентом "настоящей дипломатии"?
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На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"В сегодняшней Европе если вы не распространяете про Россию хамских сказочных небылиц, то вы ведете себя непристойно. Боррель не может не клеветать на Россию. С другой стороны, поставьте себя на место европейца. В Европе существует жесточайшая тотальная цензура. Вы не можете высказывать мнение, даже в порядке дискуссии, которое противоречит генеральной линии", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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