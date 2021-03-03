Том Круз встретился с Горбачевым: интернет накрыла волна дипфейков

Видео обрабатывают программы с искусственным интеллектом

Слышали уже, как Том Круз столкнулся с Михаилом Горбачевым? А как Илон Маск пел русские песни, мечтая о собственных космических кораблях? В Сети набирает популярность видео с Томом Крузом, который демонстрирует свои таланты. И вспоминает о случайной встрече с первым президентом СССР.

Историческая сенсация прогремела на весь Тик-Ток. Потом пошла по соцсетям и осела на страницах информационных сайтов. Самые дотошные засомневались. Что-то Круз помолодел и вроде как ростом выше стал?

А британская королева, которая, завершив рождественское телеобращение к поданным, вдруг пустилась в пляс прямо в кадре? Неожиданно всплывающие видеоматериалы заставляют нас пересмотреть историю. Илон Маск с его страстью бороздить просторы Вселенной когда-то выплескивал свою тоску по космосу в вокально-инструментальном ансамбле

Все это, одним словом, дипфейк. Когда-то шоу двойников Элвиса Пресли собирали толпы. Потом настал черед концертов давно ушедших звезд. Голографические фигуры неплохо воспроизводят на сцене кумиров прошедших эпох. Время, когда просто оживляли фотографии знаменитых людей и селебрити – вчершний день.

Специальные программы с искусственным интеллектом сейчас можно скачать бесплатно. И вот вы уже превращаетесь в звезду, и обращаетесь к миру в совершенно другом статусе. Дипфейк работает так гладко, что и мысли не возникает о том, что перед нами ходячий симулякр.

Тот Том Круз, что якобы болтал с Михаилом Горбачевым, как раз и есть продукт дипфейка. И до сих пор неизвестно, кто же это на самом деле. Рослый красавец из Калифорнии или многодетная мать, получающая талоны на питание. Искусственный интеллект любого превратит в эталон. Неизвестно, будут ли звезды, и Круз в том числе, подавать в суд за эксплуатацию образа. Но тренд задан. И скоро каждый, перевоплотившись в звезду, сможет запросто болтать в кадре с самыми яркими персонажами из светской тусовки или с героями истории. И ведь многие поверят. Реальность стала эластичной.

Кто теперь разберет, я это или дипфейк. И кто из нас действительно существует - когда в действительности все не так, как на самом деле?

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