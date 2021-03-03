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Москвичей предупредили об аномальном похолодании

08:28
  • среда
  • 03 марта 2021

К выходным температура опустится до -14

Сильный снегопад, ветер до 20 метров в секунду, гололедица. В Оренбургской области из-за непогоды закрыта федеральная трасса М-5. В регионе бушует мощная метель, передает "ТВ Центр".

Вдоль дорог развернуты пункты обогрева, оборудованы  места для временного размещения. ГИБДД советует автомобилистам воздержаться от дальних поездок. По данным синоптиков, еще сутки непогода не покинет регион.

Во власти мощного тихоокеанского циклона сейчас Камчатка. На полуострове нарушено авиасообщение. Отложены несколько рейсов. Не летают самолеты также между Сахалином и Кунаширом. На Курильских островах объявлено штормовое предупреждение.

Ухудшается погода и в столичном регионе - сегодня сильный ветер, на дорогах гололедица. А к выходным серьезно подморозит, ожидаются  аномальные для марта холода. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от девяти до 14 градусов мороза, дневные - около пяти градусов мороза. В воскресенье чуть потеплеет, а затем снова похолодает.

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