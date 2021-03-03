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Трагедия во Владивостоке: кадры смертельного пожара в многоэтажке

08:32
  • среда
  • 03 марта 2021

Причины инцидента устанавливаются

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух детей при пожаре во Владивостоке. Горела квартира на 21 этаже жилого дома. Дым окутал весь подъезд. Но прибывшие на место спасатели не сразу смогли прийти на помощь. Проезд спецтехники был затруднен из-за припаркованных во дворах машин, сообщает "ТВ Центр".
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Прокуратура начала проверку соблюдения требований о пожарной безопасности. Из высотки были эвакуированы десятки человек. Четверо детей направлены в городскую больницу. Позже два ребенка 4 и 9 лет погибли. Жильцов трех пострадавших квартир поселили в пункте временного размещения. Причины трагедии устанавливаются.

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