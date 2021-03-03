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Бейрут охватили беспорядки из-за роста цен на продукты

08:38
  • среда
  • 03 марта 2021

Протестующие перекрыли основные магистрали

Массовые беспорядки в Бейруте. Сотни недовольных граждан этой ночью вышли на улицы из-за резкого роста цен на продукты. Причина - падение национальной валюты, передает "ТВ Центр".

Протестующие перекрыли основные автомагистрали и заблокировали подъезды к центру ливанской столицы, жгли покрышки и мусорные баки. Манифестанты требовали арестовать чиновников и защитить права трудящихся, сейчас более половины населения страны - безработные. Для наведения порядка в центр Бейрута были переброшены военные, им удалось частично разблокировать главную магистраль столицы. А сама страна на несколько часов погрузилась во тьму. Обесценивание национальной валюты привело к задержкам поставок электроэнергии и блэкауту.

Кризис в Ливане начался в 2019 году. Ситуация осложняется тем, что в стране более полугода нет правительства. Прежнее было вынуждено уйти в отставку после трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута.

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