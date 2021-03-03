Разминирование российскими военными Нагорного Карабаха сняли на видео

В регионе продолжают находить взрывоопасные предметы

В Нагорном Карабахе сводная группировка МЧС России продолжает работу по гуманитарному разминированию. С декабря прошлого года обследовано более 450 гектаров, обнаружено и уничтожено свыше 17 тысяч боеприпасов.

К этому моменту полностью обследованы территории трёх районов. Кроме того, подразделения МЧС России продолжают очистку в Агдамском районе Азербайджана. Там найдено 1200 взрывоопасных предметов, в том числе противотанковые и противопехотные мины. Сейчас российские спасатели работают на новом участке в Нагорном Карабахе.

"Мы проводим очистку территории от взрывоопасных предметов в черте города, уточняем у местного населения о местонахождении опасных предметов. Нами была очищена территория площадью более 200 гектаров - обнаружено и передано для уничтожения свыше 580 взрывоопасных предметов. Боеприпасы, которые нельзя перемещать, мы уничтожаем на месте обнаружения", - сообщил командир пиротехнической группы сводной группировки МЧС России в Нагорном Карабахе Максим Черненков.



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