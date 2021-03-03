Российские лётчики и моряки провели совместную тренировку в Сирии

Отрабатывались механизмы радиотехнической разведки

Российские военные лётчики, зенитчики и моряки, дислоцированные на пункте базирования Хмеймим в Сирии, провели совместную тренировку. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Отрабатывались механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации в акватории Средиземного моря. Все экипажи имеют большой опыт, но нуждаются в постоянном поддержании и совершенствовании своих навыков, это касается и взаимодействия с другими родами войск.

Сейчас в задачи российских ВКС в Арабской республике входят разведка, патрулирование, а также сопровождение колонн и грузов.



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