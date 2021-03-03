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Обнаружен устойчивый к вакцинам штамм коронавируса

08:14
  • среда
  • 03 марта 2021

Это так называемая нигерийская мутация

Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса обнаружили ученые в Брешии, на севере Италии. По крайней мере, на эту мутацию не действует ни один препарат, доступный на данный момент в этой стране, заявил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.
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"Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны", - приводит слова эксперта ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Началось все с того, что в районе Брешии вновь начало расти число выявленных случаев COVID-19. Властям пришлось ужесточить ослабленный ранее карантин. До сих пор в Италии больше всего было зараженных британским штаммом, который считается более заразным. Об особенностях новой, нигерийской разновидности коронавируса пока не сообщается.

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