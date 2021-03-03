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Мошенники начали обманывать россиян под предлогом соцвыплат

08:49
  • среда
  • 03 марта 2021

Стоит внимательно проверять сайты, на которых остается личная информация

Мошенники начали собирать сведения о банковских картах потенциальных жертв под видом сайта "Госуслуг". На электронную почту приходит сообщение, в котором предлагается ввести номер СНИЛС якобы для получения положенных соцвыплат.
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В письме можно увидеть все характерные для "Госуслуг" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. На злоумышленников указывает только адрес отправителя, никак не связанный с оригинальным сайтом.

В самом письме сказано, что его получателю положены социальные выплаты, для оформления которых нужно перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу, а для идентификации в личном кабинете необходимо указать номер СНИЛС. Затем в браузере открывается окно, в котором требуется указать реквизиты банковской карты, на которую "поступят" деньги.

О популярности фишинговых рассылок среди злоумышленников рассказал эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея. По его словам, этот вид мошенничества не затратен и имеет большой охват потенциальных жертв.

"При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека", - предположил он.

В подобной ситуации человек рискует потерять доступ к аккаунтам с важной персональной информацией, в связи с чем на имя жертвы могут оформить, к примеру, кредиты.

Если избежать обмана не удалось, то следует сразу написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги", сменить пароль, а также проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве, передает РИА Новости.

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