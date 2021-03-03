Мурашко рассказал о третьей волне пандемии коронавируса в России

Инфекция пока полностью не нейтрализована

Коронавирус продолжает циркулировать в России, полностью инфекция пока не нейтрализована. Россиянам необходимо пройти вакцинацию, чтобы избежать третьей волны, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории России", - напомнил министр во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

Мурашко подчеркнул: надо не просто ждать третью волну, а делать все, чтобы ее избежать. В комплексе мероприятий – вакцинация. А пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования и масочный режим, приводит слова Мурашко РИА Новости.

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