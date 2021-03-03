ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко рассказал о третьей волне пандемии коронавируса в России

08:27
  • среда
  • 03 марта 2021

Инфекция пока полностью не нейтрализована

Коронавирус продолжает циркулировать в России, полностью инфекция пока не нейтрализована. Россиянам необходимо пройти вакцинацию, чтобы избежать третьей волны, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Минздрав призвал регионы сохранять противоэпидемические меры

"Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории России", - напомнил министр во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

Мурашко подчеркнул: надо не просто ждать третью волну, а делать все, чтобы ее избежать. В комплексе мероприятий – вакцинация. А пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, необходимо соблюдать меры дистанцирования и масочный режим, приводит слова Мурашко РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.