Названы худшие цветы для подарка на 8 Марта

Лучше подобрать букет без них

Традиционные для 8 марта мимозы оказались, по мнению врачей, худшими цветами, которые только можно подарить женщинам на праздник. Объясняется это тем, что это ветроопыляемые растения, и пыльца от них долго остается в воздухе, вызывая аллергию.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал крайне осторожно дарить мимозу. Он отметил, что остальные популярные цветы вызывают аллергию лишь в редких случаях.

"Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Как аллерген они достаточно слабые", - отметил врач.

Мнение коллеги поддержал и иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он посоветовал отдавать предпочтение цветам без пыльцы и без запаха, поскольку такой выбор максимально безопасен, передает РИА Новости.

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