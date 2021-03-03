Минздрав уточнил сроки формирования коллективного иммунитета у россиян

Как только завершится вакцинация

Планируемый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России будет достигнут благодаря вакцинации. Это произойдет уже в первом полугодии, уверен глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"По планам поставок и вакцинации планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, может, с захватом июля месяца", - сообщил министр журналистам.

По словам Мурашко, планы вакцинации сформированы, производство препаратов в стране наращивается. Как ранее заявляли в правительстве, в 2021 году в России планируется привить от коронавируса 60% населения страны – это примерно 68,6 миллиона человек, передает "Интерфакс".

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