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Как пройти КТ и МРТ-исследование и не нарваться на обман

09:58
  • среда
  • 03 марта 2021

Некоторые клиники могут утаивать часть информации от пациентов

При направлении на КТ или МРТ можно с легкостью нарваться на обман, заявила председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко. По ее словам, некоторые медицинские организации могут намеренно указывать ложные сведения об оборудовании.

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"Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ — не менее 1,5 тесла", - привела пример Гриценко.

Она подчеркнула, что если кабинет не оборудован специальной техникой или медперсонал не обладает квалификацией для проведения исследования с применением контрастных препаратов, то пациентов могут начать уговаривать пройти исследование без контрастного усиления.

Эксперт также рассказала, что аппараты чаще всего бывают европейские и китайские. Европейские, как правило, дороже, но они рассчитаны на более сложные задачи. Если диагноз требуется подтвердить или опровергнуть, то лучше выбирать аппарат из Европы. При этом следует помнить, что для КТ и МРТ-исследований протоколами установлено разное время. Так, КТ может проводиться 10–15 минут, а МРТ — 45–60 минут.

Гриценко добавила, что некоторые клиники стараются "заманить" пациентов на исследования при помощи скидок и акций, однако на хорошем оборудовании скидок быть не может, ведь его себестоимость и обслуживание обходятся для клиники дорого, передает агентство "Прайм".

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