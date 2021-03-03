ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на Russpass

09:47
  • среда
  • 03 марта 2021

Теперь туристы смогут планировать сложные маршруты

Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны три новых функции, в том числе авторизация через соцсети и возможность планировать сложные маршруты. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Туристы смогут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция - интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны", - рассказала Сергунина.

Авторизация через крупнейшие отечественные и зарубежные социальные сети и онлайн-сервисы сделает Russpass более удобным как для пользователей из регионов, так и для посетителей из других стран. Туристы смогут зайти через учетную запись в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, в Gmail, "Яндекс.Почта" или через аккаунт на mos.ru.

Сергунина отметила, что люди охотнее выбирают билеты, гостиницы и экскурсии онлайн. Сервис Russpass, который Москвы развивает совместно с другими регионами, позволит привлекать новых туристов и конкурировать за турпоток, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Russpass
Russpass
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.