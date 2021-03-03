Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на Russpass

Теперь туристы смогут планировать сложные маршруты

Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны три новых функции, в том числе авторизация через соцсети и возможность планировать сложные маршруты. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Туристы смогут планировать сложные маршруты с использованием нескольких видов транспорта и в одном месте сразу покупать билеты на самолет, поезд и автобус. Вторая новая функция - интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. Она позволит наглядно изучить туристические предложения Москвы и других городов страны", - рассказала Сергунина.

Авторизация через крупнейшие отечественные и зарубежные социальные сети и онлайн-сервисы сделает Russpass более удобным как для пользователей из регионов, так и для посетителей из других стран. Туристы смогут зайти через учетную запись в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, в Gmail, "Яндекс.Почта" или через аккаунт на mos.ru.

Сергунина отметила, что люди охотнее выбирают билеты, гостиницы и экскурсии онлайн. Сервис Russpass, который Москвы развивает совместно с другими регионами, позволит привлекать новых туристов и конкурировать за турпоток, когда в мире будут сняты ограничения на международные поездки.

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