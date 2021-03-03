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Камчатку накрыл мощный циклон

11:35
  • среда
  • 03 марта 2021

Авиасообщение нарушено

В Москве в среду жёлтый уровень погодной опасности. Небольшое потепление сменилось понижением температуры, сильным ветром и гололедицей. Мощный циклон накрыл Камчатку - там нарушено авиасообщение. В Оренбургской области из-за сильнейших снегопадов замело трассы и дороги. Такая же ситуация и в Мурманской области.
Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Весна в Мурманске. На улице - минус 18, а из-за мощных снегопадов введен режим ЧС. Трудности северян разделяют и в Оренбурге - в регионе мощная метель, из-за непогоды закрыта федеральная трасса М-5. Вдоль дорог развернуты пункты обогрева, сообщает "ТВ Центр".

Во власти мощного тихоокеанского циклона сейчас Камчатка - на полуострове нарушено авиасообщение. Отложены несколько рейсов. Не летают самолеты также между Сахалином и Кунаширом. На Курильских островах объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Спасатели - в режиме повышенной готовности.

Центр циклона сейчас на юге полуострова, а к ночи эпицентр переместится на север. Всюду - метровые сугробы. Засыпало окна первых этажей и подъезды.  Ситуация остается сложной и в Алтайском крае. В одном из населенных пунктов от поезда пробраться к вокзалу можно только по пояс в снегу. А в Бийске потерялись в сугробах трамвайные пути, и буксуют машины. 

Ухудшается погода и в столичном регионе - усиливается ветер, а из-за гололедицы действует желтый уровень опасности. К выходным серьезно подморозит - ожидаются аномальные для марта холода.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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