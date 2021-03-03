Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий

Власти Москвы помогают столичным бизнесменам развиваться

С целью поддержки экспорта столичных предприятий в Москве будет введен грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам, рассказал мэр города Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

"В 2020 году мы приняли несколько новых решений, в том числе значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен "экспортный кешбэк" - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн руб.). Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт", - сообщил он.

По мнению Собянина, большим подспорьем для потенциальных экспортеров оказалась возможность получить бесплатные аккаунты на мировых маркетплейсах, таких как Alibaba.com и Europages.com, а также создание магазинов на Ebay.com и продвижение продукции на Tmall.com. Мэр подчеркнул, что большую популярность завоевала и единственная в своем роде акселерационная программа Е-com Success.

Также Сергей Собянин выразил надежду, что в этом году "выстрелит" размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в столичных аэропортах. Однако успех этой меры зависит от сроков снятия ограничений по международным перелетам.

Мэр Москвы добавил, что объем выделенных экспортерам средств в прошлом году вырос в семь раз - почти до 500 млн руб. При этом число компаний, получивших субсидии и гранты, увели­­чилось в пять раз. Эти суммы "открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий Москвы".

"Столичная продукция поставлялась в 183 страны мира. А в список крупнейших импортеров продукции Made in Moscow вошли не только традиционные партнеры - Белоруссия и Казахстан, - но и Китай, США, Германия и Япония. Москва экспортирует механическое оборудование, технику и компьютеры, автомобили, химическую продукцию (например, нетканые материалы и полиэтилен) и, разумеется, знаменитые московские продукты - конфеты, напитки и мясные деликатесы. Немного неожиданный результат на фоне пандемии COVID? Но, в действительности, рост экспорта был подготовлен несколькими годами новой индустриализации Москвы", - резюмировал Собянин.

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