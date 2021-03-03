ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о новых решениях для поддержки экспорта предприятий

09:50
  • среда
  • 03 марта 2021

Власти Москвы помогают столичным бизнесменам развиваться

С целью поддержки экспорта столичных предприятий в Москве будет введен грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам, рассказал мэр города Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

Депутат МГД Головченко: В Москве созданы условия для внедрения помогающих бизнесу инноваций
Депутат Мосгордумы Гусева отметила важнейшее значение малого и среднего бизнеса для столичной экономики

"В 2020 году мы приняли несколько новых решений, в том числе значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен "экспортный кешбэк" - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн руб.). Теперь мы компенсируем не только затраты на транспортировку товаров за рубеж, но и на подготовку к выходу на экспорт", - сообщил он.

По мнению Собянина, большим подспорьем для потенциальных экспортеров оказалась возможность получить бесплатные аккаунты на мировых маркетплейсах, таких как Alibaba.com и Europages.com, а также создание магазинов на Ebay.com и продвижение продукции на Tmall.com. Мэр подчеркнул, что большую популярность завоевала и единственная в своем роде акселерационная программа Е-com Success.

Также Сергей Собянин выразил надежду, что в этом году "выстрелит" размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в столичных аэропортах. Однако успех этой меры зависит от сроков снятия ограничений по международным перелетам.

Мэр Москвы добавил, что объем выделенных экспортерам средств в прошлом году вырос в семь раз - почти до 500 млн руб. При этом число компаний, получивших субсидии и гранты, увели­­чилось в пять раз. Эти суммы "открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий Москвы".

"Столичная продукция поставлялась в 183 страны мира. А в список крупнейших импортеров продукции Made in Moscow вошли не только традиционные партнеры - Белоруссия и Казахстан, - но и Китай, США, Германия и Япония. Москва экспортирует механическое оборудование, технику и компьютеры, автомобили, химическую продукцию (например, нетканые материалы и полиэтилен) и, разумеется, знаменитые московские продукты - конфеты, напитки и мясные деликатесы. Немного неожиданный результат на фоне пандемии COVID? Но, в действительности, рост экспорта был подготовлен несколькими годами новой индустриализации Москвы", - резюмировал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производство шоколада на кондитерской фабрике "Красный октябрь"
Производство шоколада на кондитерской фабрике "Красный октябрь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.