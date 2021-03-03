COVID-19 в мире: в Европе задумались о возвращении ограничений

Ситуация с коронавирусом в европейских странах непростая

Больше полутора тысяч доз "Спутника V" доставили в республику Тыва. Там вакцину получили военные, которые примут участие в Армейских международных играх. Совершенно другая картина наблюдается сейчас в Европе, где фиксируют рост числа заболевших. Страны вводят больше ограничительных мер.

Более девяти тысяч заболевших коронавирусом на сегодняшнее утро. При том, что накануне было около четырех тысяч. Такова статистика в Германии. За сутки двукратный рост, и эти вынуждает власти задуматься о возвращении ряда ограничений, передает "ТВ Центр".

Во Франции за сутки умерли 400 пациентов с Ковид-19. Это самый большой показатель за последние несколько недель. В ряде департаментов уже ввели самоизоляцию по выходным и не исключено, что эта мера будет распространена на всю страну. Дополнительные ограничения в ближайшие дни могут быть введены и в Париже.

"Мы прекрасно понимаем, что французам в течение месяцев оставаться в рамках ограничений. Накопилась сильная усталость. Но мы должны помнить, что у нас есть свет в конце тоннеля, связанный с вакцинацией. Это позволит нам выйти из кризиса", - заявил официальный представитель правительства Франции Габриеэль Аталь.

Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 3 миллионов жителей страны. Тем временем в Австрии продолжается расследование фактов гибели 41 пациента, которым были поставлены прививки "Пфайзер. Предварительно эксперты выяснили, что некоторым пациентам инъекцию сделали в инкубационный период Ковид-19, другие имели серьезные заболевания. Однако лишь у троих вскрытие однозначно исключило связь смерти с прививкой. Одновременно сообщается побочных явлениях после применения как вакцины "Пфайзер", так и "АстраЗенека". Всего таких случаев только в Австрии более шести с половиной тысяч.

Тем не менее, специалисты и все большее число граждан понимают: альтернативы массовой вакцинации для защиты от коронавируса нет. Известная американская кантри-певица Долли Партон, придя на прививку, даже спела на новый лад свой старый хит. Вот только, в отличие от знаменитостей, вакцинироваться в США могут пока далеко не все. Президент Байден, в ходе предвыборной гонки обещавший в первые 100 дней своей работы привить 100 миллионов американцев, снова ставит задачи и критикует предшественника.

"Мы должны обеспечить достаточное число вакцин для каждого взрослого населения к маю. Предыдущая администрация заключила контракт на поставку, недостаточный для охвата всей Америки. Мы исправили это. Кроме того, более 30 штатов уже предприняли шаги по приоритетной вакцинации преподавателей. Я приказываю всем штатам сделать то же самое", - заявил Байден.

Однако сколько бы Белый дом ни издавал директив, число прививок от этого не прибавится. В Калифорнии власти все-таки решили пойти на открытие учебных заведений, но педагоги опасаются вспышки заболеваемости среди школьников и студентов и сами стараются принимать меры.

А в Нью-Йорке генсек ООН Антониу Гутерриш открыл инсталляцию фонда ЮНИСЕФ. На лужайке неподалеку от штаб-квартиры организации установлены с соблюдением социальной дистанции 168 пустых парт, каждая из которых символизирует миллион детей, живущих в странах, где школы уже почти год закрыты из-за пандемии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"