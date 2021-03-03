Новый скандал: американцы обнаружили расизм в детских книгах

Ситуация дошла до абсурда

Борьба с дискриминацией или война против культуры. В США одно из издательств прекратило публикацию сразу нескольких популярных книг, в которых усмотрели проявление расизма. Ситуация, которую под благовидным предлогом довели до абсурда, находит поддержку и у граждан - но кому действительно это нужно?

Под волну ненависти и обвинения в расизме, оказывается, могут попадать не только люди, но и книги, написанные более полувека назад. За океаном очередной скандал. Демократы заклеймили детские произведения писателя доктора Сьюза. Содержание никуда не годится, а иллюстрации - вообще тихий ужас!

"Один из персонажей китаец. Он ест палочками. На иллюстрации он носит остроконечную шляпу, у него узкие глаза. Ещё в одной книге мы видим двух мужчин из Африки. Они без рубашек и обуви... Я считаю, что когда дети видят такие стереотипные картинки, то могут спроецировать изображение на себя и посчитать себя обесцененными в нашем обществе. Я глубоко растерзана!" – говорит телеведущая Санни Хостин.

Тема горячая и широко обсуждаемая на разных американских телешоу. В студии ведущие кивают – мол, действительно хуже этих книг придумать нечего. Впрочем, говорят, что в детстве сами читали эти произведения - тем более, они входят в школьную программу. Только тогда почему-то ничего крамольного в них не видели, а сейчас прозрели. Доктор Сьюз - самый продаваемый детский писатель в мире. По его рассказам сняты художественные фильмы, например, "Гринч - похититель Рождества". Запретить книги - значит вычеркнуть целую эпоху. В активную полемику с любителями везде найти расизм вступили пользователи интернета. Мол, если начать запрещать всё, то у детей не будет развиваться критическое мышление. Если их чувства так легко задеть и оскорбить.

Парадокс: в век толерантности есть вполне себе узаконенная форма травли. Под давлением общественности издательство "Доктор Сьюз Энтерпрайзиз" поспешило выпустить официальное заявление:

"Компания "Dr. Seuss Enterprises" вместе с группой экспертов, включая преподавателей, провела обзор нашего каталога названий и в прошлом году приняла решение прекратить публикацию и лицензирование шести изданий. В этих книгах присутствуют обидные и неправильные образы людей".

Желающие увидеть расизм обнаружат его везде. Совсем недавно в Соединённых Штатах, к примеру, был заблокирован один из крупнейших каналов о шахматах на "Ютубе". Главное правило "белые ходят первыми" слишком очевидно показывает превосходство белой расы. И осталось выяснить, как в погоне за толерантностью не дойти до полного абсурда?

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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