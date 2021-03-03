В Испании начали добывать энергию из апельсинов

Как ее будут использовать?

Повышение цен на электричество, сложность утилизации ветряных лопастей и солнечных батарей приводят к тому, что в Европе ищут возможность альтернативных источников энергии. В Испании таким источником стали гнилые апельсины.

Коммунальные службы Севильи, Валенсии и других городов юго-востока Испании брошены на уборку апельсинов. Для специальной машины снять плоды с одного дерева – дело нескольких минут. Остатки, как мусор, сгребают мётлами. И вывозят в контейнерах. Вызывая недоумение прохожих.

Но местные жители знают: апельсины, растущие на городских улицах, в садах и парках, красивы, но не очень пригодны в пищу. Они горькие и в них мало сока. Для тех, кто не верит и возмущается происходящим, в интернете даже публикуют разъясняющие видеоролики. Раньше фрукты отправляли на компост и на корм скоту, какую-то часть использовали в парфюмерии. Но в эру новых технологий приходят новые решения.

"Пример с апельсинами, растущими в городе, показывает, как можно оптимизировать ещё одну сферу городской экономики. Эти апельсины на 50 процентов состоят из сока. Его сахар производит биогаз с высоким содержанием метана, а он, в свою очередь, питает двигатели, которые генерируют энергию", - рассказал генеральный директор Государственного агентства портов Андалусии Рафаэль Мерино Лопес.

50 тонн гниющих фруктов – это энергия для 100 жилых помещений в день. Впрочем, использовать их намерены не для этого, а для очистных сооружений. С энергетикой в Испании проблемы, тем более – с дешёвой. Это настоящий бич национальной экономики. А десятки тысяч апельсиновых деревьев, растущих в каждом крупном городе региона, это источник энергии. Эффективно и без вреда для природы. И выгодно – апельсины компания получает пока бесплатно.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"