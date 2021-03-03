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Установлен источник отравления детей в Красноярске

09:49
  • среда
  • 03 марта 2021

Число заболевших превысило 90

Следствие выявило многочисленные нарушения на предприятии, которое занимается переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых в Красноярске. Один из цехов фирмы, считают эксперты, и стал источником распространения возбудителя заболевания среди детей.
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О массовом отравлении учащихся красноярских школ стало известно 1 марта. На сегодня зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом в 25 учебных заведениях. Дети отравились овощными салатами в столовых. Возбуждено два уголовных дела.

"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела установлено, что источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых", - сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Эксперты совместно со специалистами Роспотребнадзора осмотрели склады, были исследованы взятые пробы. В итоге выявлены многочисленные нарушения правил хранения продукции. На предприятии отсутствовал контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, не проводились лабораторные исследования овощной продукции, передает РИА Новости.

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