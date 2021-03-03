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В Севастополе стартовали соревнования водолазов "Глубина"

12:00
  • среда
  • 03 марта 2021

Победителей многоборья определят на следующее неделе

В Севастополе стартовал конкурс по водолазному многоборью "Глубина". В тяжёлом снаряжении и в ледяной воде участники выполняют сложнейшие задачи. Профессионализм и выносливость оценивают в рамках отбора к Армейским международным играм.

Подача воздуха, давление – все системы проверяют на берегу. Снаряжение общее, поэтому подготовка водолаза – своего рода тоже испытание для всей команды, передает "ТВ Центр".

Одному не справиться. Водолазу помогают шнуровать утяжелители, проверяют герметичность костюма, надевают жилет с грузами. Подготовка занимает определенное время.

Сухой гидрокостюм, галоши, баллон, шлем. Общий вес достигает 60 килограммов. Но такое тяжелое снаряжение позволяет выполнять задачи даже в условиях холодной воды.

Температура моря - 9 градусов. Видимость практически нулевая. Задачи сложные, судейство максимально строгое. С этого года в программе новый конкурс – популярное на флоте перетягивание каната. Чем больше масса водолаза, тем сильнее вода выталкивает его на поверхность. Поэтому здесь далеко не всегда побеждает сила и масса.

Устранить аварию и выбраться из затопленного отсека. Cварка, резка и сборка объектов под водой, а еще оказание первой помощи пострадавшему водолазу. Мастерство проверяется по всем аспектам.

Среди участников – представители всех флотов и Каспийской флотилии. Есть и новички – в этом году крымские и севастопольские спасатели.

"Мы достаточно тепло относимся к представителям. Потому что где-то МЧС выполняет такие же схожие задачи, как и мы. В прошлом году они показали себя даже не плохо, обойдя где-то наших военнослужащих в определенных дисциплинах. Поэтому надеемся, что в этом году их представительство не только расширится, а показатели еще и улучшатся", - рассказал главный судья конкурса "Глубина" Алексей Строй.

Победителей многоборья определят в конце следующей недели. А уже в августе лучшие водолазы будут представлять нашу страну на международных Армейских играх.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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